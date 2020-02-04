Karesi'den depremzedelere yardım TIR'ı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karesi'den depremzedelere yardım TIR'ı - Son Dakika

Karesi'den depremzedelere yardım TIR'ı

6 saat önce

Karesi Belediyesi'nin çağrısı üzerine vatandaşların destekleriyle de toplanan yardımlar Elazığ'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Karesi'den depremzedelere yardım TIR'ı, System.String[]

Karesi Belediyesi'nin çağrısı üzerine vatandaşların destekleriyle de toplanan yardımlar Elazığ'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Vatandaşlara teşekkür eden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Hemşehrilerimizin hassasiyetinden dolayı çok mutluyuz" dedi.


Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinden Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara yardım malzemeleri gönderildi. Karesi Belediyesinin çağrısı üzerine vatandaşlar battaniye, kıyafet, çocuk bezi, kuru gıda malzemesi, elektrikli ısıtıcı gibi birçok insani ihtiyaç malzemesini belediye yetkililerine teslim etti. Karesi Belediyesinin Sosyal Marketinde toplanan yardımlar tıra yüklenerek İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)'dan gönderildi. Törene MHP Karesi İlçe Başkanı Burak Boduroğlu, AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri katıldı.


Başkan Orkan'dan Karesi'ye teşekkür


TIR'ın yolcu edilmesi sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Dinçer Orkan, Elazığ'da yaşananların herkesin başına gelebileceğini söyledi. Depremi yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini ileten Orkan, "Orada o acıyı yaşayan tüm vatandaşlarımıza öncelikle yakınları vefat edenlere başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda bu yaralar giderilecektir. Daha önceki depremlerden aldığımız dersler neticesinde devletimiz, milletimiz, askerimiz herkes deprem bölgesinde. Birlikteliğin, beraberliğin ve bu kampanyaların güzel örneklerini görüyoruz. Karesi'de yaşayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim her an, her zaman bu depreme hazırlıklı olmamız lazım. İnternet sitemizde deprem sonrası nerelerde toplanacağına dair bilgiler var" dedi. - BALIKESİR

Elazığ, Karesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:42 Kaynak: İHA
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