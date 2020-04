Karesi'den Küçük-San'a çıkarma - Son Dakika

Yeni tip korona virüs ile mücadelesini 7/24 sürdüren Karesi Belediyesi Başkan Dinçer Orkan ve ekibi ile Küçük-San'a çıkarma yaptı. Vatandaşlara evde kalma çağrısında bulunan Başkan Orkan, "Siz yeter ki evlerde kalın biz sizler için sahadayız" dedi.



Karesi Belediyesi yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Rutin olarak hizmet vermeye devam eden resmi kurum ve kuruluşlar ile kullanılan resmi araçlarda; merkez ve kırsal mahallelerdeki park, cami, çöp konteynerlerinde, sağlık merkezlerinde ve semt pazar alanlarında dezenfektasyon işlemlerini sürdüren Karesi Belediyesi, Küçük-San'da çalışma başlattı. Çalışmalara Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Küçük-San Başkanı Ahmet Sakbaş ile birlikte katıldı.



Başkan Orkan'a teşekkür



Küçük-San'a geldikleri için Başkan Orkan ve ekibine teşekkür eden Küçük-San Başkanı Ahmet Sakbaş, "Biz kooperatif olarak dezenfekte işlemlerini elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Bugün bize ekibiniz ile birlikte destek sağladığınız için teşekkür ederiz. Biz de halkımıza, hükumetimizin ve büyüklerimizin dediği gibi evde kalma çağrısında bulunuyoruz. Bizler sahada sizlerin yani yerel yönetimlerin desteğiyle, her türlü çalışmamızı yapıyoruz. Halkımız yeter ki evde kalsın. Bu zorlu süreci hep beraber atlatalım" diye konuştu.



Başkan Orkan, "Hemşehrilerimiz bize 7/24 ulaşabilir"



Karesi Belediyesi'nin rutin hizmetlerini sürdürürken, yeni tip korona virüs ile mücadele çalışmalarına da aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Orkan, "Ekiplerimizle birlikte ilçemizin her yerinde olmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli olan hemşehrilerimizin evde kalması. Bizlere İletişim Merkezimiz 444 99 10'u arayarak ihtiyaçlarınızı iletmeniz yeterli. Bizler elimizden gelen her türlü yardımı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Küçük Sanayimizde gerekli dezenfektasyon işlemlerimizi yapıyoruz. Yağmurun kesilmesinin ardından da yerleri dezenfekte edeceğiz. Karesi Belediyesi olarak her yerde gücümüzü göstermeye çalışıyoruz. Yeter ki siz evlerde kalın biz zaten sahada varız" dedi. - BALIKESİR