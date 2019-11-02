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Karesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nde yeni dönem

7 saat önce

Karesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi seçimli olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Karesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nde yeni dönem, System.String[]

Karesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi seçimli olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda genel kurul üyelerinin oylarıyla Gençlik Meclisi Başkanlığına seçilen Cansu Kocakurt görevi devraldı.


Karesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin Seçimli olağan genel kurul toplantısı, Karesi AVM Toplantı Salonu'nda yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından başlayan toplantıda Divan Kurulu Seçimi yapıldı. Seçimlerin ardından Çocuk Meclisi Tanıtım filminin gösterildiği genel kurulda Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nde Kent Konseyi Başkanı Şaban Akkol, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın eşi Pelin Orkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız birer konuşma yaptı. Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin yeni başkanı Cansu Kocakurt'da bir konuşma gerçekleştirdi.


Yeni başkan Kocakurt oldu


Yapılan seçimler sonrası Çocuk Meclisi Başkanı Cansu Kocakurt olurken, görevi eski yönetimden devraldı. Kocakurt'a Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın eşi Pelin Orkan tarafından teşekkür plaketi verildi. Orkan, Kocakurt ve arkadaşlarına yeni dönemde başarılar diledi. Toplantı mini konser ve eğlenceli dansların ardından, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.


Genel Kurula Kent Konseyi Başkanı Şaban Akkol, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın eşi Pelin Orkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Zeliha Kahraman, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. - BALIKESİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:45 Kaynak: İHA
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