Karesi Kent Konseyinin 6. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Karesi Kent Konseyi'nin 6'ncı olağan genel kurulu yapıldı. Karesi Kent Konseyi'nin 6'ncı olağan genel kurulunda konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, " Ne istiyorsanız bu şehirde, bunları yapabilecek kadrolara şehri emanet edin. İçinde enerjisi olan insanlara şehri emanet edin" dedi.



Hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kent ile kentlinin hak ve hukukun korunması, sürdürülebilir kalkınma gibi hedefleri hayata geçirmek için kurulan Karesi Kent Konseyi'nin 6'ncı olağan genel kurulu Karesi Nikah ve Toplantı Salonu'nda yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı ve kente hizmet için gönül veren pek çok kişinin katıldığı genel kurul; Kadın Meclisi, Engelli Meclisi, Gençlik Meclisi, Çocuk Meclisi'nin proje ve faaliyet sunumları ile başladı.



Başkan Yılmaz, "Şehrin sakini değil sahibi olun"



Uzlaşı kültürü ve ortak akıl ile her türlü sorunun aşılabileceğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Biz katılımcı belediyeciliği önemsiyoruz. Şehrin sakini değil, sahibi ol. Kent Konseyimiz bu anlayışımızla yola devam ediyor. Farklılıklarımız, bizim gücümüzdür. Balıkesir, potansiyeli yüksek bir şehir. Bu potansiyeli farklı görüşleri dinleyerek, anlayarak hayata geçirebiliriz. Hiçbir engelimiz yok, şehir her şeyi ile çok hazır. Karesi Kent Konseyi'nin her biri ayrı branştaki meclislerinin çalışmaları ile Karesi Kent Konseyi Türkiye çapında örnek oldu. Yaptığı çalışmalarla da Karesi'nin adını duyurdu ve bilinir hale geldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.



Başkan Yılmaz, "Şehri, enerjisi olan insanlara emanet edin"



31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler hakkında da açıklamalar yapan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Seçimler için sadece siyasilerin düşünmesini beklemeyin. Kent Konseyleri de düşünsün, beyin fırtınası yapsın, seçim vaatleri öyle hazırlansın. Ne istiyorsanız bu şehirde, bunları yapabilecek kadrolara şehri emanet edin. İçinde enerjisi olan insanlara şehri emanet edin. Bu şehre gönüllü olarak hizmet eden, şehrin sakini değil sahibi olan tüm hemşehrilerim kentin ihtiyaçları konusunda düşünsün, talep etsin. Kent Konseyi öncü ve belirleyici olsun, bu şehri birlikte yönetelim" dedi.



Karesi Kent Konseyi'nin Türkiye'de bir marka haline geldiğini kaydeden Abdulkadir Demir, "Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin kendisini ve düşüncelerini ifade edebileceği kurumsal bir yapı, biz diyebileceğimiz, siyaset üstü bir ortam" açıklamasında bulundu. "Benim Kentim Karesi" diyerek yola çıkan Karesi Kent Konseyi'nin 2014'ten bu yana Başkan Yücel Yılmaz öncülüğünde önemli ve güzel işlere imza attığını kaydeden AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "Benim kentim yetmedi, 'benim şehrim'e talip oldunuz, Yücel Yılmaz'ı ilçenizden Büyükşehir adayı olarak gönderdiniz. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmaların ardında Kent Konseyi için çalışan yürütme kuruluna, meclis başkanlarına ve çalışma grubu başkanlarına plaket takdim edildi. - BALIKESİR

