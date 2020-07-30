Karesi kurban bayramına hazır - Son Dakika

Karesi kurban bayramına hazır

Karesi kurban bayramına hazır Karesi Belediyesi'nden kurban kesim hizmeti Karesi Belediyesi, Karizma ve Adnan Menderes Mahallesi'ndeki kapalı pazaryerlerine ise mobil kurban kesim merkezleri kurarak küçükbaş hayvan kesim hizmeti verecek.

Karesi kurban bayramına hazır

Karesi Belediyesi'nden kurban kesim hizmeti

BALIKESİR - Karesi Belediyesi, Karizma ve Adnan Menderes Mahallesi'ndeki kapalı pazaryerlerine ise mobil kurban kesim merkezleri kurarak küçükbaş hayvan kesim hizmeti verecek. Karesi'de Kurban Bayramı için hazırlıklar yapılırken, bayram süresince nöbetçi ekiplerde hizmet vermeye devam edecek.

Karesi Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlık, ibadethane, sosyal alanlarda temizlik çalışmalarına devam ederken Belediye, Karizma ve Adnan Menderes Mahallesi'ndeki kapalı pazaryerlerine ise mobil kurban kesim merkezleri kurarak küçükbaş hayvan kesim hizmeti verecek. Uzman kasap ve veteriner hekimlerin kontrolünde hijyenik ve İslami usullere uygun olarak kesim hizmeti verilecek. Belediye bayram öncesi vatandaşlardan kesim için talep topladı.

Mezarlıklar bayrama hazır

Karesi Belediyesi, vatandaşların güzel bir bayram geçirmeleri için Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde bakım ve temizlik çalışması yapıyor. Ekipler ilçedeki 43 kırsal mahallede bulunan 73 mezarlıkta 969 bin 865 m alanda yabani otları temizledi. Merkezde ise 595 bin 58 m kaldırım üzeri yabani ot biçme işlemi yapılmış olup, çalışmalar devam ediyor.

Karesi'de hizmete devam

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karizma ve Adnan Menderes Mahallesi'ndeki kapalı yerleri inceledi. Görevli personelden hazırlıklar hakkında bilgiler alan Başkan Orkan, bölge esnaflarını da ziyaret ederek sohbet etti. Karesi Belediyesi olarak bayram hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Orkan, belediye ekiplerinin bayram süresince de vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

Başkan Orkan'dan bayram kutlaması

Karesi Belediyesi'nin vatandaşların bayramı huzurlu geçirmeleri için hazır olduklarını ifade eden Başkan Orkan şöyle konuştu:

"İlçemizde bayramın, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşanması adına tüm tedbirlerimizi aldık. İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan Karizma ve Adnan Menderes Pazaryerlerinde küçükbaş kurban kesimi yapılabilecek. Pandemi dolayısıyla tedbiri elden bırakmadan bir bayram dönemi geçirmek zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarından ödün vermeden bayramı, bayram tadında yaşayacağız. Kurban Bayramı'nın, insanlığa başta sağlık olmak üzere; barış, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Kurbanlarımızı kardeşlerimizle paylaşarak, gönül bağlarımızı daha da güçlendireceğimiz bir bayram diliyorum. Tüm İslam aleminin, mübarek Kurban Bayramı'nı gönülden kutluyorum" dedi.

Karesi kurban bayramına hazır

Kurban Bayramı, Adnan Menderes, Karesi, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 08:46

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karesi kurban bayramına hazır - Son Dakika
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