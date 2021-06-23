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Karesi Mobil Çocuk Kütüphanesi mahalleleri gezerek öğrencileri kitap ve diğer içeriklerle buluşturacak - Son Dakika

Karesi Mobil Çocuk Kütüphanesi mahalleleri gezerek öğrencileri kitap ve diğer içeriklerle buluşturacak

23.06.2021 13:15
Karesi Mobil Çocuk Kütüphanesi mahalleleri gezerek öğrencileri kitap ve diğer içeriklerle buluşturacak, System.String[]

Karesi Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan Karesi Mobil Çocuk Kütüphanesi, ilkokul bulunan tüm kırsal mahallelerde en az birer hafta arayla hizmet verecek.

Karesi Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan Karesi Mobil Çocuk Kütüphanesi, ilkokul bulunan tüm kırsal mahallelerde en az birer hafta arayla hizmet verecek.

Mobil Çocuk Kütüphanesi, uzmanlar eşliğinde mahalleleri tek tek gezerek Karesili çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın yanında çeşitli etkinlikler düzenleyerek onları eğlendirmeye hazırlanıyor.

Kütüphanede öğretim üyeleri, öğretmenler, uzmanlar ile Karesi Rehberlik ve Araştırma Merkezi personeli de görev yapacak. Çocuklara hem eğitim hem de rehberlik hizmeti de sunulacak.

Tefrişatı Karesi Belediyesi tarafından yapılan, 750'ye yakın kitabın bulunacağı kütüphanede ayrıca internet ve video kütüphane de hizmet verecek. Karesi Mobil Çocuk Kütüphanesinin içinde internet erişimi bulunan iki dizüstü bilgisayar bulunacak. Bu bilgisayarlara eğitsel içerikli film, dizi, belgesel, e-kitap vb. yüklenecek, çocuklar ve ebeveynleri ücretsiz olarak bu içeriklerden ve internetten faydalanabilecek. Bilgisayarlara ve telefonlara bağlanabilen projeksiyon cihazı ve ayaklı projeksiyon perdesi ile kütüphanenin içinde ve dışında toplu video izleme uygulamaları yapılabilecek. Ayrıca otobüste basit ses sistemi yer alacak.

Kütüphanede ayrıca Ankara Oyuncak Müzesi iş birliği ile kütüphaneyi ziyaret eden çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye edilecek. Bunların yanında kütüphanede çocuk sağlığı eğitimleri, madde bağımlılığını önlemeye yönelik eğitimler, mahremiyet eğitimi, değerler eğitimi ve ayrıca tarama testlerinin yapılması planlanıyor. Kütüphanede okula uyum çalışmaları, birlikte ödev yapma çalışması, sineterapi, etkileşimli kitap okuma, masal atölyesi, yaratıcı okuma ve yaratıcı yazarlık eğitimleri de sunulacak.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Projemizle anne ve babaların, anne karnından ergenliğe kadar olan süreçte, çocuklarını doğru yetiştirmeleri ve çocuk gelişiminde kritik zamanlar konusunda bilinçli ebeveyn olmalarını sağlamak istiyoruz. Ayrıca çocuklarımızın kaliteli zaman geçirmesi, eğlenerek öğrenmesi ve üretken bireyler olmasını hedefliyoruz. Çocukların okul etkinliklerine ebeveynlerin katkısını sağlamak, anne-baba-çocuk ilişkisini daha etkili kılarak olumlu aile iklimi oluşturmak ve her çocuğun hakkı olan oyuncaklar, kitaplar ve multimedyanın bulunduğu bir ortam ile çocuklar, ebeveynler ve çocuklarla çalışan diğer yetişkinler için materyal sağlamak diğer hedeflerimiz arasında."

Balıkesir Üniversitesi, Hisarcık, Karesi, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karesi Mobil Çocuk Kütüphanesi mahalleleri gezerek öğrencileri kitap ve diğer içeriklerle buluşturacak - Son Dakika


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