Karesi'nin GES projesi gün sayıyor - Son Dakika

Karesi'nin GES projesi gün sayıyor

Karesi Belediyesi yeşil enerjiyle aydınlatacak

BALIKESİR - Karesi Belediyesi'nin ekonomik gücünü arttırmak ve tasarruf edici çözümler bulmak için başlattığı çalışmalardan olan 1 MW gücündeki Güneş Enerjisi Santrali gün sayıyor. Önümüzdeki haftalarda faaliyete geçecek olan GES ile Karesi'nin kendi enerjisini üreteceğini söyleyen Başkan Dinçer Orkan, "Buradan elde edeceğimiz gelir ile kurulum kredisini de ödemiş olacağız. Yaklaşık bir 4 yıllık süre içinde buraya harcanan gider, belediye kasasından çıkmadan ödenmiş olacak" dedi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın projeleri arasında yer alan Güneş Enerji Santrali (GES)'in faaliyete geçmesi için gün sayılmaya başlandı. Davutlar Mahallesi'nde 1 mw gücünde güneş enerji santrali kurulumu çalışmalarında sona gelindi. Projenin uygulandığı alanda incelemelerde bulunan Başkan Orkan, GES'in önümüzdeki günlerde faaliyete geçeceğini söyledi.

Proje 1 hafta içinde teslim edilecek

Kurulum çalışmalarını yürüten firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Orkan, gelecek için umut vadeden projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi. GES projesinin tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Orkan, "Yaklaşık 1 hafta içerisinde bize proje teslim edilecek.1 mw'lik GES sistemini oluşturup yapılanmasını tamamladık. Biz tabi bunu yaparken hep söyledik; Belediyenin asli görevlerinin yanında gelir getirici hizmetlerde yapmak lazım. Çünkü belediyenin geliri ne kadar yüksek olursa halkına vereceği hizmeti daha fazla olur düşüncesiyle bu hizmetleri de yapmaya devam edeceğiz. Panellerimiz ve trafo binamız bitmiş durumda. Bittiğinde haftaya üretime geçme durumuna geleceğiz. Biz kalıcı ve çevreci bir sistem oluşturmuş oluyoruz" dedi.

"Proje 4 yılda kendi kredisini ödeyerek gelir elde etmeye başlayacak"

Güneş enerjisi sisteminin yeşil enerji olarak ta bilinen doğal enerji sistemi olduğunu belirten Başkan Orkan, Karesi Belediyesi'nin çevreci yaklaşımına vurgu yaptı. Gelir elde edici bu proje ile belediyeyi daha güçlü hale getirmek istediklerini söyleyen Başkan Orkan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bizim bu ve bunun gibi projeleri daha da arttırma gibi düşüncemizde var. Bu 1 mw'lık bir projeydi. Burada 5 mw'ye çıkarma şansımız yok. İleriki planlamada Karesi Belediyemize güzel bir gelir olacak. Buradan elde edeceğimiz gelir ile kurulum kredisini de ödemiş olacağız. Yaklaşık bir 4 yıllık süre içinde buraya harcanan gider, belediye kasasından çıkmadan ödenmiş olacak. Hep geleceği planlıyoruz. 4 yıl sonra gelecek olan yönetime iyi, güçlü ve güzel bir belediye bırakmak istiyoruz. Güçlü belediye için bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Karesi'de yaşayanları iyi, güzel ve sağlıklı bir yaşam geçirmelerini istiyoruz.