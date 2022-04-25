2. Karesi Satranç Turnuvası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika
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2. Karesi Satranç Turnuvası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

25.04.2022 10:44
2. Karesi Satranç Turnuvası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen satranç turnuvasında dereceye girenler ödülleri verildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen satranç turnuvasında dereceye girenler ödülleri verildi.

Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi, Karesi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Karesi Belediyespor işbirliğiyle düzenlenen 2. Karesi 23 Nisan Satranç Turnuvası sona erdi.

Alparslan Türkeş Spor Kompleksinde düzenlenen turnuvaya 5 kategoride 64 sporcu katıldı.

İki gün süren ve kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuvada dereceye girenlere ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Karesi Genlik ve Spor Müdürü Adem Özalp, Karesi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Gamze Kızılgün, Turnuva Direktörü Sıtkı Yalçın ve Karesi Belediyespor Yöneticisi Sibel Ağralı verildi.

Turnuva sonunda katılım sağlayan sporcular, antrenörler ve protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2. Karesi Satranç Turnuvası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika


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