Karesi ve Altıeylül'de Başkanlar Göreve Başladı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin Balıkesir'deki sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Karesi ve Altıeylül Belediye Başkanları göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin Balıkesir'deki sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Karesi ve Altıeylül Belediye Başkanları göreve başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yücel Yılmaz görevini Karesi Belediye Başkanı seçilen Dinçer Orkan'a törenle devretti.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il merkezinde bulunan Altıeylül ile Karesi Belediye Başkanları ve belediye meclis üyeleri mazbatalarını aldıktan sonra düzenlenen törenlerle görevlerine başladılar. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yücel Yılmaz, daha önce görev yaptığı Karesi Belediyesinde düzenlenen törenle görevini Başkan Dinçer Orkan'a devretti. Karesi Belediyesinde düzenlenen törende konuşan Başkan Yılmaz, " 5 yıldır onu ve gururla şehrime hizmet etmeye vesile olan Karesi Belediye Başkanlığımı bugün bitirmiş oluyorum. Bu görevi dava kardeşim ve Balıkesir'in sevdiği insan Dinçer Orkan'a devrederken çok mutluyum. Şehrimize hizmet etmek bize verilmiş en güzel şereflerden bir tanesi. Buradan ayrılırken Karesi Belediyemizi emin ellere teslim etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kendisine yapacak olduğu 5 yıllık görev süresince başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. Karesi Belediye Başkanlığı görevini eski başkan Yılmaz'dan devir alan Dinçer Orkan da, "Hepinizin bildiği gibi çok güzel bir seçim süreci geçti. Bu seçim sonunda Allah bize başkanlığı nasip etti. Ama ben kendimi şanslı olarak görüyorum. Kurucu belediye başkanımız Yücel Yılmaz bıraktığı belediye hakikaten kalite açısından, her açıdan çok düzgün. Ben sizin adınıza teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra Yılmaz başkanımın gözü arkasında kalmasın" şeklinde konuştu.



Konuşmalardan sonra Başkan Yılmaz, Yeni Başkan Orkan'a belediyenin mührünü teslim etti.



Altıeylül Belediyesinde Başkan Avcı göreve devam etti



Karesi Belediyesinde başkanlık devir teslim töreni sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediyesine geçerek, Başkan Avcı'yı makamaında ziyaret edip kutladı. Başkan Yılmaz Altıeylül Belediyesinde yaptığı açıklamada yeniden seçilen Başkan Avcı'yı kutlayarak, "Aynı anda kurulmuş iki ilçe belediyemizin başkanı Hasan Başkan aynı göreve yüksek oy alarak, halkımızın yüksek teveccühünü alarak yeniden seçildi. Dinçer başkanımla beraber el ele verip şehir merkezininde gerekli tüm çalışmaları vatandaşımızla beraber, sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik, hizmet belediyeciliği ve toplumumuzu kucaklayarak hizmet yapacaklar. Kendisini tebrik ediyoruz. Önümüzde ki 5 yıllık süreçte kendisine başarılar diliyorum" dedi. Başkan Hasan Avcı'da Yılmaz'ı tebrik ederek görevinde başarılar dileyerek, "Güzel bir seçim atmosferi, güzel bir çalışmadan sonra 31 Martta hem milletimize, hem de Cumhurbaşkanımıza mahçup olmadan tamamlamış olduk. Bu yeni dönem 2019-2024 dönemi ülkemize,şehrimize, halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni dönemde bir şansımız var. O da şu. Biz Yücel Başkanımızla yaklaşık 1,5 yıldır beraber çalışıyoruz. Ben hep söylüyorum bizim Zekai Başkanla abilik, kardeşlik hukukumuz vardı. Yücel Başkanla kardeşlik hukukumuz var. 1,5 senedir birbirimizi en ufak şekilde üzmeden bu güne kadar geldik. İnşallah aynı ahenk içinde çalışacağız" şeklinde konuştu.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yücel Yılmaz ziyaret sırasında Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya çiçek verdi. - BALIKESİR

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