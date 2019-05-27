Son Dakika Haberleri: Karesi yaza hazırlanıyor

Karesi yaza hazırlanıyor

1 saat önce

Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bozulan kaldırım, yol, bordür ve tretuvarların tamiratını yaparken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise parklardaki çim biçme, bitkilendirme, tohumlama, ağaç budama çalışmaları ile oyun parklarının tadilatlarını yapıyor.

Karesi yaza hazırlanıyor, System.String[]
Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bozulan kaldırım, yol, bordür ve tretuvarların tamiratını yaparken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise parklardaki çim biçme, bitkilendirme, tohumlama, ağaç budama çalışmaları ile oyun parklarının tadilatlarını yapıyor.

Karesi Belediyesi, ilçeyi yaza hazırlıyor. Birçok sokakta bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları yapan Belediye ayrıca park ve bahçelerdeki çalışmalarına da hız verdi. Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bozulan kaldırım, yol, bordür ve tretuvarların tamiratını yaparken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise parklardaki çim biçme, bitkilendirme, tohumlama, ağaç budama çalışmaları ile oyun parklarının tadilatlarını yapıyor.

Vatandaşların taleplerine önem veriliyor

Belediye ekipleri asfalttan yol çalışmalarına, çevre düzenlemesinden boş arsaların temizliğine, bordür ve tretuvar çalışmalarına kadar birçok alanda Karesililere hizmet veren Belediye, kırsaldaki çalışmalarına da hız verdi. Kırsal mahallelerde vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan köy konakları ve yemekhanelerde tadilat, boyama gibi birçok çalışma yapan Karesi Belediyesi, hazırlanan program ve vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarına devam edecek. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:16 Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Karesi, Güncel
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