Son Dakika Haberleri: Karesi Zabıtası'ndan esnafa ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Karesi Zabıtası'ndan esnafa ziyaret

59 dakika önce

Zabıta Müdürlüğü ekipleri Karesi Belediye Başkan Yardımcısı M. Baki Yarımdağ ile birlikte çarşı ve pazarcı esnafına ziyarette bulunarak, işgaliye yönetmeliği hakkında bilgilendirmede bulundu.

Karesi Zabıtası'ndan esnafa ziyaret, System.String[]

Zabıta Müdürlüğü ekipleri Karesi Belediye Başkan Yardımcısı M. Baki Yarımdağ ile birlikte çarşı ve pazarcı esnafına ziyarette bulunarak, işgaliye yönetmeliği hakkında bilgilendirmede bulundu. Ekip ayrıca Balmek Kursları'nı da ziyaret etti.


Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çarşı ve pazarcı esnafına ziyarette bulunarak, "Karesi Belediyesi Masa- Sandalye- Sehpa, Tabure İzni, İşgal Harcı Faaliyetlerinin ve Bu Alanların Kullanım Esaslarına Ait Düzenlemesine İlişkin Yönetmelik" hakkında bilgilendirmede bulundu. Sıcak ve sohbet havasında geçen ziyaretlerde Zabıta'dan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı M. Baki Yarımdağ da eşlik etti. Mahalle muhtarlarının da katıldığı ziyaretlerde Başkan Yardımcısı Yarımdağ ve Zabıta ekipleri, esnafların yanı sıra vatandaşlarla da sohbet ederek, hem bilgilendirmede bulundu hem de sohbet etti. Ekipler esnaf ve vatandaşların sorunlarını da dinledi.


Yönetmelik hakkında bilgilendirmede bulundular


Yönetmelik hakkında Karesi Belediyesi Başkan Yardımcısı M. Baki Yarımdağ, "Yetkili müdürlüklerimizce hazırlanan işgal yönetmeliğimiz, sivil toplum kuruluşlarımız olan Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ayakkabı Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Balıkesir Kahveciler, Gazinocular ve Benzerleri Esnaf Odası, Balıkesir Köfteci Aşçı ve Benzerleri Esnaf Odası başkanlarımızın ve ayrıca Büyükşehir ve Altıeylül Belediyelerimizce yaptığımız istişareler sonucunda oluşturulmuştur. Belediye Meclisimize 2 Ekim tarihinde sunulmuş ve komisyona sevk edilmiştir. Kent sakinlerimizin ve esnafımızın huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşaması için ortak akılla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Zabıta Müdürlüğü, Balıkesir, Zabıta, Karesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Sözcüsü Öztark'tan Bahçeli'ye "Kılıçdaroğlu" cevabı: Ellerine geleni artlarına koymasınlar
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Diyarbakır'da 2 terörist patlayıcılarla yakalandı Yenimedya CEO'su Sümeyra Teymur, dijital medyadaki başarı sırlarını anlattı Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç'tan Ali Babacan açıklaması: Seve seve katkı veririm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 18:42:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karesi Zabıtası'ndan esnafa ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]