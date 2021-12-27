KARESİ ZABITASI'NDAN SÜPERMARKETLERE FİYAT DENETİMİ - Son Dakika
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KARESİ ZABITASI'NDAN SÜPERMARKETLERE FİYAT DENETİMİ

27.12.2021 20:17
KARESİ ZABITASI'NDAN SÜPERMARKETLERE FİYAT DENETİMİ

KARESİ ZABITASI'NDAN SÜPERMARKETLERE FİYAT DENETİMİ Yılbaşı öncesinde ilçe genelinde denetimlerini sıklaştıran Karesi Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen "raf fiyatı ile kasadaki fiyat farklı çıkıyor, indirimli ürünler bulunmuyor" yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti.

KARESİ ZABITASI'NDAN SÜPERMARKETLERE FİYAT DENETİMİ

Yılbaşı öncesinde ilçe genelinde denetimlerini sıklaştıran Karesi Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen "raf fiyatı ile kasadaki fiyat farklı çıkıyor, indirimli ürünler bulunmuyor" yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti. Ürünlerde fiyat etiketi bulunmayan marketleri uyaran Zabıta ekipleri, marketlerde denetim de yaptı.

Karesi genelinde faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde Karesi Belediyesi Zabıta ekipleri, fiyat denetimi ile döviz kuru düşüşünün ürünlerin fiyatlarına yansıyıp yansımadığını' kontrol etti. Fahiş fiyat uygulayan ve indirimli ürünlerin satışında zorluk çıkaran marketlere uyarılarda bulunan Zabıta ekipleri, satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da inceleme yaptı.

DENETİMLER SÜRECEK

İlçe genelinde denetimlerin devam edeceğini belirten Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin gerçekleştirdiği denetimlerde, ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri ile kasadaki ürünler karşılaştırılarak bir artış olup olmadığı inceleniyor. Yılbaşı öncesinde ilçe genelinde denetimlerini sıklaştıran Zabıta ekiplerimiz, vatandaşlardan gelen 'raf fiyatı ile kasadaki fiyat farklı çıkıyor, indirimli ürünler bulunmuyor' yönündeki şikayetler üzerine 6502 sayılı Tüketici Koruma Kanunu kapsamında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için denetimler yapıyor. Ayrıca ekiplerimiz, ürünlerin gramajı, son kullanma tarihi ve diğer kurallara uygunluğu konusunda da denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fahiş fiyatlarla ürün satışlarının önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.

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Hisarcık, Yılbaşı, Zabıta, Karesi, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum KARESİ ZABITASI'NDAN SÜPERMARKETLERE FİYAT DENETİMİ - Son Dakika


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