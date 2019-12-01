Son Dakika Haberleri: Karesili muhtarlar Balkes antrenmanında
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Karesili muhtarlar Balkes antrenmanında

6 saat önce

TFF. 1. Lig takımlarından Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un Pazartesi günü Hatayspor ile yapacağı müsabaka önce teknik heyet ve futbolculara muhtarlardan sürpriz vardı.

Karesili muhtarlar Balkes antrenmanında, System.String[]

TFF. 1. Lig takımlarından Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un Pazartesi günü Hatayspor ile yapacağı müsabaka önce teknik heyet ve futbolculara muhtarlardan sürpriz vardı. Karesili muhtarlar futbolcular ve teknik heyete baklava ikram ederek, başarılar dilediler.


Balıkesirspor'un, TFF. 1. Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını Atatürk Stadı'nda taktik antrenman ile sürdürdü. Çalışmayı 35 yaşına giren Başkan Kadir Dağlı ve yöneticilerde izledi. Antrenmana Karesi Muhtarlar Derneği üyeleri antrenman öncesi baklava ikram ederek, Hatayspor karşısında başarılar dilediler. - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:21 Kaynak: İHA
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