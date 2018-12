Karesispor, Avrupa'da En Skorer Takım

Karesispor, maç başı yakaladığı 103.5 sayı ortalamasıyla Avrupa 'nın en skorer takımı olmayı başardı.Türkiye Basketbol Ligi'nde liderliği Avrupa liglerinin en skorer takımı olarak elinde tutan Karesispor, Edirne Belediyesi Edirnespor karşısında da 126-83 kazanarak namağlup liderlik unvanını 11. haftada da bırakmadı. Karesispor, bu skorla ligde 126 sayı ile sezonun sayı rekorunu ve 38 asist ile de asist rekorunu kırdı.Karesispor bugüne kadar oynadığı 11 karşılaşmada bin 139 sayı atarken, maç başına 103.5 sayı ortalaması tutturdu. Karesispor kulübünden yapılan açıklamada, "Diğer Liglerdeki en skorer takımlar: Fenerbahçe (BSL): 84.2, Armani Milano İtalya SerieA): 95.6, Chalon ( Fransa ProA): 88.3, Real Madrid (Liga Endesa): 88.6, Lietbalelis ( Litvanya LKL ): 81.0, Panathinaikos Yunanistan A1): 89.1, Alba Berlin Almanya BBL): 92.3 ve CSKA (VTB): 99.3 sayı" ortalamasıyla oynandığı açıkladı.Tuğberk Gedikli: "Her maça final maçı gibi çıkıyoruz"Karesispor'da sakatlığının ardından ilk kez süre alan ve karşılaşmayı da 14 sayı, 5 asist ile tamamlayan Tuğberk Gedikli, "Güzel bir maç, güzel bir oyun oldu. Edirnespor da bizimle birlikte tempolu bir oyun oynamaya çalıştı. Onlar zor bir süreçten geçiyorlar, şu anda kadrolarında yabancı oyuncuları yok. Türk oyuncularla oynuyorlar. Ama iyi bir karakter gösterdiler ve düzenlerini bozmadılar. Bize gelince, biz her maça final maçıymış gibi çıkıyoruz. Bir hafta boyunca çok güzel antrenman yaptık. İnşallah bunun da karşılığını sezon sonunda alacağız" dedi.Gencer Baytimur: "Takımını sahiplenen bir şehir var"Karesispor Başantrenörü Gencer Baytimur, "Rakibimize saygıdan hiç ödün vermeyerek oynamaya çalıştık ama bizim oyun düzenimiz bu. Yani onları burada ezelim ya da böyle çok fark olsun diye oynamadık. Bütün düzenimiz bu. Biz bu sayıları ligin diğer takımlarına karşı da bulmuştuk. Ben rakibimiz hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle tebrik ediyorum gösterdikleri mücadele için. Yani her şey galibiyet değil, bugün onların buraya ne zor şartlar altında geldiklerini ben biliyorum. Bu ligde hiçbir takım, hiçbir oyuncu ve hiçbir staff bu şartlar altında çalışmayı hak etmiyor. Öncelikle bu sorunların bütün takımlarda öncelikle çözülmesini diliyorum. Federasyonun da bu yönde çaba sarf etmesini diliyorum ben. Rakibimize o nedenle sezonun geri kalanında Allah kolaylık versin, umarım sorunları çözülür. Bize gelince, önce tribünlerden başlayayım, artık sığamıyoruz. En son artık balkonlar dahil her yer doldu. Bu çok güzel bir tablo. Bu şunu gösteriyor, takımını sahiplenen bir şehir var. Biz Karesi'yiz ama Balıkesir 'in takımıyız. Öyle önemli maç önemsiz maç demeden taraftarlarımız geliyorlar, dolduruyorlar. Onların her birine tek tek teşekkür ediyorum. Aynı yüzleri görmekten çok mutlu oluyorum. Yeni yüzler geliyor, onlara teşekkür ediyorum. Takımımı tebrik ediyorum. Bir düzenimiz var, bir sistemimiz var, o sistem akıyor. O sistem devam ediyor. Ama önümüzde 19 tane çok önemli karşılaşma var. Daha henüz bitmedi, hiçbir şey bitmedi. Her şey yeni başlıyor. Biz o ciddiyetle hazırlanıyoruz, rakip seçmeden hazırlanıyoruz. Şimdi önümüzdeki hafta Konya için aynı ciddiyette çalışmamıza devam edeceğiz. Hedefe birlikte yürümeye devam edeceğiz inşallah" dedi. - BALIKESİR