Son Dakika Haberleri: Karesispor, Bandırma Kırmızı Deplasmanında

Karesispor, Bandırma Kırmızı Deplasmanında

1 saat önce

Türkiye Basketbol Ligi'nin Balıkesir'deki iki temsilcisi Karesispor ve Bandırma Kırmızı, pazar günü Bandırma'da karşılaşıyor.

Karesispor, Bandırma Kırmızı Deplasmanında, System.String[]
Türkiye Basketbol Ligi'nin Balıkesir'deki iki temsilcisi Karesispor ve Bandırma Kırmızı, pazar günü Bandırma'da karşılaşıyor.

16. hafta mücadelesinde karşılaşacak iki ekipten Karesispor, ligde 12 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunurken, ev sahibi Bandırma Kırmızı, ligde 3 galibiyet 12 mağlubiyetle 15. sırada. Bandırma Kırmızı-Karesispor karşılaşması 27 Ocak Pazar günü saat 14.00'te Bandırma Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Orkun Yurtdaş, Egemen Ercan ve Murat Danışan hakem üçlüsü yönetecek.

Gene Teague Karesispor'da

Thomas Gipson'ın ailevi sebeplerden ötürü takımdan ayrılması ve Doğukan Sönmez'in sakatlığıyla çok zorlanan Karesispor beklenen hamleyi yaptı. 2016-2017 sezonunda da Türk Telekom'da Gencer Baytimur ile birlikte çalışan Gene Teague, sezonun geri kalanında Karesispor formasını terletecek. Gene Teague 2016-2017 sezonunda Türk Telekom'da 18 maçta 31 dakika ortalamayla 15.8 sayı 7.6 ribaund ve 1.9 asist ortalaması ile oynamıştı. Gene Teague bu sezon forma giydiği Şili'nin Ancud takımında ise 21 maçta 30 dakika ortalamayla 17 sayı 8.9 ribaund ve 1 asist ortalamaları ile mücadele ediyordu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:38 Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, Spor
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