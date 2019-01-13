Son Dakika Haberleri: Karesispor'da Gibson ile Yollar Ayrıldı

Karesispor'da Gibson ile Yollar Ayrıldı

1 saat önce

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Karesispor'da ABD'li pivot Thomas Gipson ile ailesel nedenlerden dolayı yollar ayrıldı.

Karesispor'da Gibson ile Yollar Ayrıldı, System.String[]
Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Karesispor'da ABD'li pivot Thomas Gipson ile ailesel nedenlerden dolayı yollar ayrıldı.

Thomas Gipson, Selçukluspor maçında atılıp 2 maç ceza alana kadar 18.9 sayı, 9.1 ribaund, 2.3 asist, 1.0 top çalma, 0.6 blok ortalamaları tutturmuştu.

Basketbol Şube Sorumlusu Talha Esen yaptığı açıklamada, "Thomas Gipson ile ailesel sebepleri yüzünden karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Takımımızda olmasından mutlu olduğumuz bir oyuncumuzdu. Her şey için teşekkür eder yeni doğacak bebekleriyle kariyer yolunda başarılar diliyorum" dedi.

Karesispor sosyal medyadan da oyuncu için veda mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"?Sezon başında kadromuza kattığımız Thomas Gipson ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Thomas Gipson'a Karesispor forması altında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

Öte yandan Karesi Genel Koordinatörü Anıl, Uyanık uzun pozisyonu için çok kısa sürede takviye yapacaklarını söyledi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:12 Kaynak: İHA

basketbol, Amerika Birleşik Devletleri, Spor
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