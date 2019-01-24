Son Dakika Haberleri: Karesispor'dan Yabancı Takviyesi

Karesispor'dan Yabancı Takviyesi

49 dakika önce

Türkiye Basketbol Ligi'inde mücadele eden Karesispor ABD'li pivot Eugene Teague ile anlaşmaya vardı.

Karesispor'dan Yabancı Takviyesi, System.String[]
Türkiye Basketbol Ligi'inde mücadele eden Karesispor ABD'li pivot Eugene Teague ile anlaşmaya vardı.

Şili'nin Ancud takımından Karesispor'a dahil olan Teague ülkemizde de Türk Telekom forması giymişti. Takımdan ayrılan Gibson'ın yerine transfer edilen Eugene Teague bu sezon Ancud'da 18 maçta 30.5 dakika 17.7 sayı 9.4 ribaund 1 asist ortalamaları yakaladı.

30 yaşında ve 2 metre boyundaki tecrübeli pivot geçmiş sezonlarda ALM Evreux Basket, CA Argentino de Junin, Trikala, Louvain, Türk Telekom, Sluneta Usti nad Labem, CDU Catolica ve Ameghino takımlarında da oynamıştı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:07 Kaynak: İHA

Spor
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