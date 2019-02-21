Son Dakika Haberleri: Karesispor, Petkim Deplasmanında

Karesispor, Petkim Deplasmanında

52 dakika önce

Karesispor, Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta karşılaşmasında deplasmanda Petkimspor'un konuğu oluyor.

Karesispor, Petkim Deplasmanında, System.String[]
Karesispor, Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta karşılaşmasında deplasmanda Petkimspor'un konuğu oluyor.

Türkiye Basketbol Ligi'nde 3. sırada bulunan Karesispor, son haftalarda aldığı mağlubiyetleri telafi etmek için Petkim deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla gidiyor. 11 galibiyet 8 mağlubiyet ile 7. sırada bulunan rakibi karşısında deplasmanda iyi bir oyun oynayarak galip gelmek isteyen Karesispor, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanlar ile sürdürüyor.

Karesispor-Petkimspor karşılaşması 23 Şubat Cumartesi günü Enka Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Murat Ciner, Sertan Kırklar ve Uygar Kurt hakem üçlüsü yönetecek. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:35 Kaynak: İHA

Petkimspor, Petkim, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor Trabzonspor'da Abdülkadir, Göztepe Maçı Kadrosunda Yer Almadı

PSG, Türk Golcü Metehan Güçlü'yle Sözleşme İmzaladı Akhisarspor, Yılmaz Vural'la Anlaşamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 15:27:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karesispor, Petkim Deplasmanında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]