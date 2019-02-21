Karesispor, Petkim Deplasmanında
52 dakika önce
Karesispor, Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta karşılaşmasında deplasmanda Petkimspor'un konuğu oluyor.
Karesispor, Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta karşılaşmasında deplasmanda Petkimspor
'un konuğu oluyor.
Türkiye Basketbol Ligi'nde 3. sırada bulunan Karesispor, son haftalarda aldığı mağlubiyetleri telafi etmek için Petkim deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla gidiyor. 11 galibiyet 8 mağlubiyet ile 7. sırada bulunan rakibi karşısında deplasmanda iyi bir oyun oynayarak galip gelmek isteyen Karesispor, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanlar ile sürdürüyor.
Karesispor-Petkimspor karşılaşması 23 Şubat Cumartesi günü Enka
Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Murat Ciner, Sertan Kırklar ve Uygar Kurt hakem üçlüsü yönetecek. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:35 Kaynak: İHA
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