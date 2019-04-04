Son Dakika Haberleri: Karesispor U14'den Büyük Başarı

Karesispor U14'den Büyük Başarı

2 saat önce

Karesispor Basketbol altyapı takımı U14 Konya'da düzenlenen Anadolu Şampiyonasında başarı ile temsil ediyor.

Karesispor U14'den Büyük Başarı, System.String[]
Karesispor Basketbol altyapı takımı U14 Konya'da düzenlenen Anadolu Şampiyonasında başarı ile temsil ediyor.

Konya'da düzenlenen Anadolu Şampiyonasında Karesispor, gruptaki ilk 2 maçını rahat bir şekilde tamamlayarak avantaj elde etti. U14 Anadolu Şampiyonası B Grubu'nda Çukurova Üniversitesi, Hatay Mithatpaşa ve Sakarya Gelişim Basketbol ile eşleşen Karesispor, ilk iki karşılaşmasını rahat bir şekilde kazanarak grupta avantajı eline geçirdi. U14 Anadolu Şampiyonası B Grubu ilk maçında Hatay Mithatpaşa Spor Kulübü'nü 78-42 mağlup eden Karesispor, ikinci karşılaşmasında da Sakarya Gelişim'i 56-43 mağlup etti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:33 Kaynak: İHA

Sakarya, Hatay, basketbol, Konya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Seçimi Kaybeden Aday, İlanla Vatandaşlara Teşekkür Etti Lisenin Bodrumunda Deterjan Üretip 470 Bin Liralık Ciroya İmza Attılar Sterling'den Öğrencilere Büyük Jest! Kick Boks Antrenörü, 4 Sporcu Kıza Cinsel İstismardan Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 15:33:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karesispor U14'den Büyük Başarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]