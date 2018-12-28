Son Dakika Haberleri: Karesispor'un Deplasmandaki Rakibi Selçuklu Basketbol

Karesispor'un Deplasmandaki Rakibi Selçuklu Basketbol

27 dakika önce

Lig lideri Karesispor, Selçuklu Basketbol ile deplasmanda karşılaşacakTürkiye Basketbol Ligi'nde namağlup liderliği Avrupa liglerinin en skorer takımı olarak elinde tutan Karesispor, 12. hafta karşılaşmasında Pazar günü Selçuklu Basketbol'a konuk olacak.

Karesispor'un Deplasmandaki Rakibi Selçuklu Basketbol, System.String[]
Lig lideri Karesispor, Selçuklu Basketbol ile deplasmanda karşılaşacak

Türkiye Basketbol Ligi'nde namağlup liderliği Avrupa liglerinin en skorer takımı olarak elinde tutan Karesispor, 12. hafta karşılaşmasında Pazar günü Selçuklu Basketbol'a konuk olacak. Türkiye Basketbol Liginde geçtiğimiz hafta evinde Edirnespor'u ağırlayıp sahadan 126-83 galip ayrılarak ligde namağlup liderliğini sürdüren Karesispor, ligde 6 galibiyet 5 mağlubiyetle 8. sırada bulunan rakibi Selçuklu Basketbol karşısında sahadan galip ayrılarak namağlup liderliğini sürdürmek istiyor.

Karesispor-Selçuklu Basketbol karşılaşması 30 Aralık Pazar günü saat 17.00'de Selçuklu Belediyesi Spor salonunda oynanacak. Karşılaşmayı Dağder Dağlı, Alper Elçikoca ve Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:20 Kaynak: İHA

Avrupa, basketbol, Selçuklu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dünyayı Dolaşan Hastalık, Karadeniz Bölgesinde Bitkilere Bulaştı Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın Babası Hayatını Kaybetti

Pazardaki Kavgada Alışveriş Yaparken Vurulan Kadın Öldü Fatih Terim'in İstediği Melo'nun Menajeri, Boca Juniors'la Görüşüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 12:47:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karesispor'un Deplasmandaki Rakibi Selçuklu Basketbol
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]