Karesispor'un Deplasmandaki Rakibi Selçuklu Basketbol
27 dakika önce
Lig lideri Karesispor, Selçuklu Basketbol ile deplasmanda karşılaşacakTürkiye Basketbol Ligi'nde namağlup liderliği Avrupa liglerinin en skorer takımı olarak elinde tutan Karesispor, 12. hafta karşılaşmasında Pazar günü Selçuklu Basketbol'a konuk olacak.
Lig lideri Karesispor, Selçuklu
Basketbol ile deplasmanda karşılaşacak Türkiye
Basketbol Ligi'nde namağlup liderliği Avrupa
liglerinin en skorer takımı olarak elinde tutan Karesispor, 12. hafta karşılaşmasında Pazar günü Selçuklu Basketbol'a konuk olacak. Türkiye Basketbol Liginde geçtiğimiz hafta evinde Edirnespor
'u ağırlayıp sahadan 126-83 galip ayrılarak ligde namağlup liderliğini sürdüren Karesispor, ligde 6 galibiyet 5 mağlubiyetle 8. sırada bulunan rakibi Selçuklu Basketbol karşısında sahadan galip ayrılarak namağlup liderliğini sürdürmek istiyor.
Karesispor-Selçuklu Basketbol karşılaşması 30 Aralık
Pazar günü saat 17.00'de Selçuklu Belediyesi Spor salonunda oynanacak. Karşılaşmayı Dağder Dağlı, Alper Elçikoca ve Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:20 Kaynak: İHA
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