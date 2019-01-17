Son Dakika Haberleri: Karesispor'un Rakibi Ankara Dsi

Karesispor'un Rakibi Ankara Dsi

2 saat önce

Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. hafta karşılaşmasında Karesispor kendi evinde Ankara DSİ'yi konuk edecek.

Karesispor'un Rakibi Ankara Dsi, System.String[]
Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. hafta karşılaşmasında Karesispor kendi evinde Ankara DSİ'yi konuk edecek.

Geçtiğimiz hafta Bursaspor deplasmanında mağlup olarak liderliği Bursa'da bırakan Karesispor, ligde 14 maçta sadece 3 galibiyet alarak 15. sırada bulunan rakibi Ankara DSİ karşısında galip gelerek aynı galibiyet sayısında bulunduğu Bursaspor ile liderlik yarışını sürdürmek istiyor.

Karesispor-Ankara DSİ müsabakası 19 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Kurtdereli Spor Salonunda oynanacak. Karşılaşmayı Önder Yılmaz, Taner İbin ve Sedef Yarıcı hakem üçlüsü yönetecek. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:55 Kaynak: İHA

Bursa, Bursaspor, Ankara, Spor
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