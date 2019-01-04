Son Dakika Haberleri: Karesispor'un Rakibi Manisa Büyülşehir Belediye

Karesispor'un Rakibi Manisa Büyülşehir Belediye

11 dakika önce

Türkiye Basketbol Ligi'nin lideri Karesispor, ligin 13. haftasınde Kurtdereli Spor Salonu'nda Manisa Büyükşehir Belediye'yi konuk ediyor.

Karesispor'un Rakibi Manisa Büyülşehir Belediye, System.String[]
Türkiye Basketbol Ligi'nin lideri Karesispor, ligin 13. haftasınde Kurtdereli Spor Salonu'nda Manisa Büyükşehir Belediye'yi konuk ediyor.

Ligde geçtiğimiz hafta Selçuklu Basketbol'a karşı sezonun ilk mağlubiyetini alan Karesispor ligdeki liderliğini sürdürmeye devam ederken rakibi Manisa Büyükşehir Belediye, ligde 7 galibiyet 5 mağlubiyet ile 5. sırada bulunuyor.

Karesispor-Manisa Büyükşehir Belediye karşılaşması 5 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Orkun Yurtdaş, Çağrı Hekimoğlu ve Nihat Çetin hakem üçlüsü yönetecek. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:41 Kaynak: İHA

basketbol, Kurtdereli Spor Salonu, Manisa, Spor
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