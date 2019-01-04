Karesispor'un Rakibi Manisa Büyülşehir Belediye
11 dakika önce
Türkiye Basketbol Ligi'nin lideri Karesispor, ligin 13. haftasınde Kurtdereli Spor Salonu'nda Manisa Büyükşehir Belediye'yi konuk ediyor.
Türkiye Basketbol Ligi'nin lideri Karesispor, ligin 13. haftasınde Kurtdereli Spor Salonu'nda Manisa Büyükşehir Belediye'yi konuk ediyor.
Ligde geçtiğimiz hafta Selçuklu Basketbol'a karşı sezonun ilk mağlubiyetini alan Karesispor ligdeki liderliğini sürdürmeye devam ederken rakibi Manisa Büyükşehir Belediye, ligde 7 galibiyet 5 mağlubiyet ile 5. sırada bulunuyor.
Karesispor-Manisa Büyükşehir Belediye karşılaşması 5 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Orkun Yurtdaş, Çağrı Hekimoğlu ve Nihat Çetin hakem üçlüsü yönetecek. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:41 Kaynak: İHA
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