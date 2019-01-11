Karesispor Zorlu Bursaspor Deplasmanında
29 dakika önce
Türkiye Basketbol Ligi'nin lideri Karesispor, ligin 14. haftasında deplasmanda Lig 2. Bursaspor'un konuğu oluyor.
Türkiye Basketbol Ligi'nin lideri Karesispor, ligin 14. haftasında deplasmanda Lig 2. Bursaspor
'un konuğu oluyor.
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Büyükşehir Belediye'yi 85-84 mağlup ederek haftayı lider kapatan Karesispor, ligde 11 galibiyet 2 mağlubiyetle ikinci sırada bulunan rakibi karşısında galip gelerek hem liderliğini sürdürmek, hem de yakın takipçileriyle arasındaki galibiyet farkını ikiye çıkartmak istiyor. Bursaspor-Karesispor karşılaşması 12 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de Bursa Atatürk
Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Tahsin Kuzu
, Fatih Güler
ve Göksun
Öz hakem üçlüsü yönetecek. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:49 Kaynak: İHA
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