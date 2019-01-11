Son Dakika Haberleri: Karesispor Zorlu Bursaspor Deplasmanında

Karesispor Zorlu Bursaspor Deplasmanında

29 dakika önce

Türkiye Basketbol Ligi'nin lideri Karesispor, ligin 14. haftasında deplasmanda Lig 2. Bursaspor'un konuğu oluyor.

Karesispor Zorlu Bursaspor Deplasmanında, System.String[]
Türkiye Basketbol Ligi'nin lideri Karesispor, ligin 14. haftasında deplasmanda Lig 2. Bursaspor'un konuğu oluyor.

Türkiye Basketbol Ligi'nde geçtiğimiz hafta kendi evinde Reha Öz'ün son saniye basketiyle Manisa Büyükşehir Belediye'yi 85-84 mağlup ederek haftayı lider kapatan Karesispor, ligde 11 galibiyet 2 mağlubiyetle ikinci sırada bulunan rakibi karşısında galip gelerek hem liderliğini sürdürmek, hem de yakın takipçileriyle arasındaki galibiyet farkını ikiye çıkartmak istiyor. Bursaspor-Karesispor karşılaşması 12 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de Bursa Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Tahsin Kuzu, Fatih Güler ve Göksun Öz hakem üçlüsü yönetecek. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:49 Kaynak: İHA

Manisa, Reha Öz, Bursaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evinde Unuttuğu Anahtarları Almak İçin Balkona Tırmanan İşçi, Korkuluk Demirine Saplandı İtalyan Devi Roma, Galatasaraylı Ozan Kabak'la Görüşecek

Süper Ligde İkinci Yarının İlk 3 Haftalık Programı Belli Oldu Beşiktaşlı Tolgay Arslan Fenerbahçe'yle Anlaştı, Kulüplerin Anlaşmasını Bekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:18:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karesispor Zorlu Bursaspor Deplasmanında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]