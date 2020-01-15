"KarFest"in tanıtımı için iki kamyon kar getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'KarFest'in tanıtımı için iki kamyon kar getirildi - Son Dakika

"KarFest"in tanıtımı için iki kamyon kar getirildi

7 saat önce

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de, bu yıl ilk kez Kartepe Kış Festivali (KarFest) düzenlenecek.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de, bu yıl ilk kez Kartepe Kış Festivali (KarFest) düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, Kocaeli'nin uzun yıllar boyunca sanayinin başkenti olarak anıldığını belirterek, Kocaeli'nin eşsiz doğası, yazın denizi ve plajları, kışın karlı tepeleriyle her zaman turizmcilerin vazgeçilmezi arasında yer aldığını bildirdi.

Kentin, tüm bu unvanlarının yanına "Mevsim Turizm Kenti Kocaeli" markasını da eklemek için çok önemli adımlar attıklarını aktaran Gündoğdu, şunları söyledi:

"Yılın 365 gününe yayılan organizasyonlarımızla Kocaeli, Doğu Marmara'nın etkinlik merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu yıl ilk kez kar festivali düzenleyeceğiz. Kartepe Belediyemizle örnek bir iş birliğine imza atarak, bölge esnafının da katkılarıyla Kartepe Kış Festivali'ni organize ediyoruz. Birbirinden eğlenceli aktivite ve şovlara sahne olacak KarFest, Türkiye'de kış turizminin en önemli adresleri arasında yer alan Kartepe'de 18 Ocak Cumartesi günü yapılacak. Kartepe dağ yolu üzerinde yer alan Sisli Vadi'de düzenleyeceğimiz festival, 14.00-24.00 saatleri kesintisiz 10 saat devam edecek. Türkiye'de kış turizminin seçkin adreslerinden biri olan Kartepe'yi, bu festival Uludağ, Kartalkaya gibi benzerleri arasından bir adım öne çıkaracak."

" Marmara Bölgesi'nin en güzel festivalini yapmak için adım atıyoruz"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, festivale sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, "Bölgemizde uzun süredir kış turizmi yapılıyor. Esnaf ve çevre sakinleri böyle bir festival olmasını istiyorlardı. İnsanlarımızı mutlu etmek ve bölgemize marka değeri katmak için çalışmalarımıza başladık. KarFest ile Marmara Bölgesi'nin en güzel festivalini yapmak için adım atıyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra protokol üyeleri, KarFest'in şehir merkezinde tanıtımını yaptı.

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde, İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede bulunan Kartepe'de 18 Ocak'ta gerçekleştirilecek etkinliğin tanıtımı için getirilen 2 kamyon kar, İzmit Yeni Cuma Camisi mevkisinde kent meydanına döküldü.

Aynı alana 2 off-road aracı, kar bisikleti ve dev kar küresi yerleştirildi.

Festivalde, DJ performansları, lazer ışık gösterileri, canlı müzik, oyunlar, yarışmalar, yerel sanatçılar, sucuk-ekmek partisi ile çeşitli ikramlar yapılacak ve şarkıcı İrem Derici konser verecek.

Kartepe, Sapanca, Marmara, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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