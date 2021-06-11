Karga Dido'nun tahmini Türkiye - Son Dakika

ANTALYA'da bir grup turizmcinin Türkiye ve İtalya A Milli takımlarının karşılaşmasında, hangi ülke takımının kazanacağını sorduğu 'Dido' adlı karga, gagasıyla Türk bayrağını işaret etti. Bu anlar, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya'nın oynadığı 6 maçtan 4'ünü doğru tahmin eden ahtapot Paul'ü akla getirdi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında, bu akşam İtalya ile karşı karşıya gelecek. İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak maçta, kimin kazanacağına dair çok sayıda tahmin yapılıyor.

Antalya'da ise bir grup turizmci, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya'nın oynadığı 6 maçtan 4'ünü doğru tahmin eden ahtapot Paul'den yola çıkıp, benzer tahmin için bu kez bir karga kullandı. 'Dido' adını verdikleri karganın önüne, Türkiye ve İtalya bayraklarını seren turizmciler, karganın seçeceği takımı merakla bekledi. Karga Dido, çimler üzerinde zıplayarak gelip direkt Türk bayrağını gagasıyla işaret etti.Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, Dido'nun tercihiyle sevindiklerini belirtip, "Ahtapot Paul biliyorsa Dido neden bilmesin? Dido, bizim gönlümüzden geçeni tercih etti. Umarız A Milli Futbol Takımımız, 'Bizim çocuklar' bugün İtalya karşısında galip gelir" diye konuştu.

Ahtapot Paul, akvaryumuna daldırılan, içlerinde midye ve istiridye gibi yemler, üstlerinde karşılaşacak ülkelerin bayraklarının bulunduğu iki şeffaf kutudan birinin üstüne yerleşip tahminlerini gerçekleştirirdi. 26 Ekim 2010 günü, yaşadığı akvaryumda ölü bulunan ahtapotun ardından benzer tahminler çok yapıldı, ancak Paul kadar ses getireni olmadı.