Karga "Hüsnü" Kuşköy halkının maskotu oldu

Giresun'da ıslık dili ile ünlü Kuşköy'de bakkalda beslenip büyütülen karga "Hüsnü", yöre halkının ilgi odağı oldu.

Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'ün muhtarı Avni Köçek, yaklaşık 20 gün önce iş için gittiği Görele ilçesinde bir ağacın altında uçamayan yavru karga gördü. Karganın durumuna üzülen muhtar, aracının bagajına koyduğu kargayı Kuşköy'de oğlu Uğur Köçek'in işlettiği bakkala getirdi.

Bakkalda baba ve oğlu tarafından beslenmeye başlanan kargaya, Kuşköy halkınca "Hüsnü" adı verildi. Zamanla insanlara alışan "Hüsnü", bakkalın yan tarafındaki çay ocağının masalarında da dolaşmaya başladı.

Bakkal ve çevresinden ayrılmayan "Hüsnü", köy halkının maskotu oldu.

Muhtar Köçek, AA muhabirine, karga "Hüsnü"nün zamanla büyük küçük herkesin ilgi odağı olduğunu söyledi.

Kargayı görenlerin birlikte fotoğraf çektirdiğini belirten Köçek, "Birçok arkadaşın telefonunda Hüsnü'nün fotoğrafları var. Köyümüzün adı Kuşköy, artık bir de kargamız oldu." dedi.

Muhtarın oğlu Uğur Köçek ise karganın bakkala ilk geldiğinde çok küçük olduğunu ifade ederek, yaklaşık 20 gündür "Hüsnü"nün kendileriyle beraber olduğunu kaydetti.

Karga "Hüsnü"yü en iyi şekilde beslediklerini anlatan Köçek, şöyle devam etti:

"Bize alıştı, artık gitmiyor, buralarda takılıyor. İlk zamanlarda kargaburnu ile besledik, ucunu annesinin gagası sandı, elimizle yiyecek verdik ama yemedi. Şu anda normale döndü, elimizle verdiğimizde yiyor. Durduğu kadar bizde duracak, sonra doğaya bırakacağız. Şimdilik bizimle beraber. Tabii karar kendisinin, gitmezse sürekli benimle duracak."

Uğur Köçek, "Hüsnü"nün etrafta serbestçe dolaştığını belirterek, "Salsam da uzağa gitmiyor, tekrar bakkala geliyor. Tam bir arkadaş, dost. Köy halkı olarak onu çok sevdik." diye konuştu.