Karga ile vatandaşın dostluğu görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika

Karga ile vatandaşın dostluğu görenleri şaşkına çevirdi
Pendik'te yaşayan bir kişinin karga ile kurduğu dostluk görenleri şaşkına çevirdi.
Pendik'te yaşayan bir kişinin karga ile kurduğu dostluk görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşın kargayı elleriyle beslemesi ise ilginç anlara sahne oldu.
Pendik'te yaşayan bir kişinin karga ile kurduğu dostluk görenleri şaşkına çeviriyor. Vatandaş, karga ile adeta arkadaşçasına vakit geçiriyor. Vatandaşın kargayı elleriyle beslemesi ise görenleri hem şaşırtıyor, hem gülümsetiyor. Karganın da dostluk kurduğu vatandaşın yanında hayli rahat olduğu gözleniyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:37 Kaynak: İHA
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