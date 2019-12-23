"Karga İletişim Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Karga İletişim Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika

"Karga İletişim Ödülleri" sahiplerini buldu

6 saat önce

İstanbul Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı öğrencileri tarafından üçüncü kez düzenlenen "Karga İletişim Ödülleri" sahiplerini buldu.

İstanbul Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı öğrencileri tarafından üçüncü kez düzenlenen "Karga İletişim Ödülleri" sahiplerini buldu.

Lise öğrencilerinin oylarıyla 2019'da en iyi medya, halkla ilişkiler, reklam, televizyon ve sinema alanlarında kişi ve kurumların ödüllendirildiği organizasyonda, Anadolu Ajansı (AA) Fotomuhabiri Mahmut Serdar Alakuş, "Yılın En İyi Haber Fotoğrafı" ödülüne layık görüldü.

Şişli Profilo Kültür Merkezi Büyük Sahnesinde gerçekleştirilen törende Alakuş'un ödülünü AA Fotomuhabiri İslam Yakut alırken, "Kadın Oyuncu" dalında Eda Ece, "Komedi Oyuncusu" dalında Okan Çabalar, "Haber Spikeri" dalında Zehra Küçük, "Belgesel" dalında Güven İslamoğlu, "Radyo Programı" dalında ise Cem Arslan'a ödül verildi.

Halkla İlişkiler, Anadolu Lisesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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