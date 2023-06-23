Kesik parmaklar cinayetle ilgili olabilir mi? İki parmak neşterle kesilmiş, hastanelerde araştırma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kesik parmaklar cinayetle ilgili olabilir mi? İki parmak neşterle kesilmiş, hastanelerde araştırma başlatıldı

23.06.2023 20:43

İstanbul'da bir karganın, akaryakıt istasyonundaki güvenliğin önüne attığı insan ayağına ait olduğu belirlenen iki parmağın ön otopsi raporu çıktı. Polis, kesik parmakların bir hastanede cerrahi müdahale sonucu kesilmiş olma ihtimali üzerine araştırma yapıyor. Cinayetle ilgili herhangi bir bulguya henüz ulaşılamadı.

İstanbul'da bir karganın, akaryakıt istasyonundaki güvenliğin önüne attığı insan ayağına ait olduğu belirlenen iki parmağın ön otopsi raporu çıktı. Yapılan otopside, iki parmağın çok düzgün kesildiği ve kesici alet olarak neşterin kullanıldığı belirtildi. Polis o bölgedeki hastanelerde ameliyatla parmağı kesilmiş kişilerin olup olmadığını araştırmaya başladı.

DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE KESİLMİŞ

Eyüpsultan'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait akaryakıt istasyonunda geçen pazartesi günü meydana gelen olayda, bir karga, insan ayağına ait olduğu belirlenen iki ayak parmağını istasyona attı. Güvenlik görevlisinin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından parmaklar, parmak izi ve DNA analizi için Adli Tıp'a götürüldü. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside, aynı ayağa ait olduğu düşünülen iki kesik parmağın düzgün şekilde kesildiği belirtildi.

İKİ İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Otopsinin ayrıntılarında, kesici aletin neşter olma ihtimali olduğu değerlendirildi. Buna göre, bulunan parmakların bir hastanede cerrahi müdahale sonucu kesilmiş olma ihtimali ortaya çıktı. Polis, Eyüpsultan ve Fatih bölgesindeki hastaneler başta olmak üzere tüm hastanelerde ayak parmağı kesilmiş hasta olup olmadığını araştırmaya başladı. Kesik parmakların, cinayete kurban gitmiş birine ait olma ihtimali üzerine de çalışma başlatıldı. Ancak çevrede yapılan araştırmada, cinayetle ilgili her hangi bir bulguya ulaşılamadı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Eski kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi Eski kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Adli Tıp, Otopsi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kesik parmaklar cinayetle ilgili olabilir mi? İki parmak neşterle kesilmiş, hastanelerde araştırma başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:11 Bakan Hakan Fidan'ın İngilizce konuşması sosyal medyada gündem oldu
21:07 Sesini bakan olduktan sonra duyduğumuz Hakan Fidan bu kez İngilizcesi ile gündemde!
21:01 Adana Demirspor, Slaven Bilic ile büyük ölçüde anlaştı
20:57 İş sadece imzaya kaldı! Slaven Bilic, Süper Lig'e geri dönüyor
20:57 Tekirdağ'da Ormanlarda Mangal ve Ateş Yakmak Yasaklandı
20:52 İstanbul'dan sonra Tekirdağ'da da ormanlarda piknik yapmak yasaklandı
20:25 Aziz Yıldırım, basın toplantısında uyuya kalan gazeteciye esprili tepki verdi
20:21 Aziz Yıldırım uyuya kalan basın mensubuna bakın nasıl tepki verdi
20:18 İYİ Parti Sözcüsü Zorlu Twitter hesabından gönderi yayımlayarak Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında açıklamalarda bulundu! İddiaları yalan
20:14 İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın iddiaları yalan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 21:21:45. #1.13#
SON DAKİKA: Kesik parmaklar cinayetle ilgili olabilir mi? İki parmak neşterle kesilmiş, hastanelerde araştırma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement