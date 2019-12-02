"Karga Kahraman"ın kano keyfi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Tesisinin sorumlusu ve kano antrenörü Zafer Benli'nin, tesis alanında bulduğu ve "Kahraman" adını verdiği kargayla yaptığı kano antrenmanı ilgi çekiyor.

İlkadım ilçesi Batıpark'taki tesiste, geçen yaz uçamadığı için kedilerin saldırmak üzere olduğu "Kahraman"ı bulan Benli, sahiplendiği kargaya, tesiste yuva yaptı.

"Kahraman"la zaman içinde aralarında dostluk gelişen Benli, kano antrenmanlarını kargasıyla yapıyor.

Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahraman'ı doğaya salmak istediğini ancak karganın kendisinden ayrılmadığını söyledi.

"Diğer kargalar tarafından hor görüldü." diyen Benli, artık Kahraman'la ayrılmadıklarını belirterek, "Kahraman arada sırada beni çok çıldırtıyor, yaramaz bir çocuk gibi. Çünkü daha yavru. Nasıl bir çocuk yeni bir şeyler öğreniyorsa bu da her şeye ilgi, alaka duyuyor. Dağıtma, saklama gibi huyları var. Günümüz bununla beraber daha neşeli ve huzurlu geçiyor." ifadelerini kullandı.

Kahraman'ın tesislerde olduğu sürede yanından ayrılmadığına işaret eden Benli, "Bütün hayvanlara nasıl davranırsan onlar da size o şekilde davranıyor. Tamamen ilgi ve alakaya bağlı. Doğayı, hayvanlarımızı sevelim ki aynı şekilde bize geri dönüş yapıyor. Kahramanla biz günümüzü antrenman yaparak da geçiriyoruz. Kanoya binerken, spor yaparken sürekli bizimle beraber." diye konuştu.

"Kahraman'la birlikte uzun mesafe projelerimiz var"

Benli, kano sporunun kendisi için bir tutku olduğunu dile getirerek "Kano sporunu yaparken Kahraman da bu tutkuya alet oldu. Artık kanonun üzerinden inmiyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda Kahraman'la birlikte uzun mesafe projelerimiz var. Uzun mesafede kürek çekeceğiz. Bu projemizde de sponsor arıyoruz. Bakalım ilerleyen günler bize neyi gösterecek."