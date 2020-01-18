Karga ve sığırcıkların dansı ilgi odağı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karga ve sığırcıkların dansı ilgi odağı oldu - Son Dakika

Karga ve sığırcıkların dansı ilgi odağı oldu

6 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde havaların eksi dereceleri görmesi ile birlikte kargalar akşam saatlerinde ev ve iş yerlerinin çatısına tünemek için şehir merkezine akın etti.

Karga ve sığırcıkların dansı ilgi odağı oldu, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde havaların eksi dereceleri görmesi ile birlikte kargalar akşam saatlerinde ev ve iş yerlerinin çatısına tünemek için şehir merkezine akın etti.


Akşam saatlerinde farklı şekil ve motif çizerek uçan kargalara sığırcık kuşları da eşlik edince ilginç görüntüler oluşturdu. Bu günlerde bir anda ortaya çıkan binlerce karga görenleri şaşırttı.


Havaların soğuması ile ortaya çıkan binlerce karga, şehir merkezinde topluca hareket edip uzun süre geceyi geçirecek yer aradılar. Kargaların ilçe semalarındaki dansı objektiflere farklı şekilde yansırken vatandaşlar da cep telefonları ile bu doğal güzelliği kaydetmeye çalıştı. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Terör örgütü PKK'nın lider kadrosunu yakalanma korkusu sardı! Sürekli yer değiştiriyor
Beşiktaş'ta korkunç olay! Şoför ölü, arka koltuktaki kişi ise ağır yaralı bulundu Siyanürle intihar eden 4 kardeşin bakkal borçlarını "Robin Hood" ödedi Oğlunu öldürüp intihar eden anne ile ilgili yeni detay! Eşine "Eve geç gel" demiş

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 18:29:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karga ve sığırcıkların dansı ilgi odağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]