Son Dakika Haberleri: Karga yavrusunun imdadına itfaiye yetişti
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Karga yavrusunun imdadına itfaiye yetişti

46 dakika önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu, itfaiye ekiplerince yeniden yuvasına konuldu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu, itfaiye ekiplerince yeniden yuvasına konuldu.
Sivas- Kayseri kara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunun çalışanları, çam ağacındaki karga yavrusunun yuvasından düştüğünü fark etti.
Kendi imkanlarıyla yavruyu yeniden yuvaya koymayı deneyen çalışanlar, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye merdiveni yardımıyla karga yavrusunu çam ağacının tepesindeki yuvasına yerleştirdi.
Yuvada, anne karganın olmadığı ve 3 yavrunun daha bulunduğu görüldü.
Karga yavrusunun imdadına itfaiye yetişti
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:52 Kaynak: AA
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