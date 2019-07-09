Son Dakika Haberleri: Karga yavrusunun imdadına itfaiye yetişti
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Karga yavrusunun imdadına itfaiye yetişti

2 saat önce

Zonguldak Alaplı ilçesinde, ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu itfaiye ekiplerince yeniden yuvasına konulduAlaplı Tepeköy Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, çam ağacındaki karga yavrusunun yuvasından düştüğünü fark etti.

Karga yavrusunun imdadına itfaiye yetişti, System.String[]
Zonguldak Alaplı ilçesinde, ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu itfaiye ekiplerince yeniden yuvasına konuldu

Alaplı Tepeköy Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, çam ağacındaki karga yavrusunun yuvasından düştüğünü fark etti. Mahallede yaşayan vatandaşlar, yavru karganın yere düştüğünü fark etmesi üzerine yavruyu yeniden yuvaya koymayı çalıştılar, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye haber verdiler.,

Olay yerine gelen ekipler, yuvadaki diğer kargaların saldırısından korunmak için korunaklı kıyafet giydiler. İtfaiye ekibi, merdiven yardımıyla karga yavrusunu çam ağacının tepesindeki yuvasına yerleştirdi.

Yuvada, 3 yavrunun daha bulunduğu görüldü. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:23 Kaynak: İHA
Zonguldak, İtfaiye, Alaplı, Güncel
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