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Kargalar gerçekten sanıldığı kadar zeki hayvanlar mı? Yayınlanan son video tartışmaları sona erdirecek - Son Dakika

Kargalar gerçekten sanıldığı kadar zeki hayvanlar mı? Yayınlanan son video tartışmaları sona erdirecek

31.01.2022 14:39

Kargaların ne kadar zeki oldukları uzun zamandır konuşuluyor. Bilim insanları da bu konu üzerine birtakım araştırmalar yapıyor. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda ağaç kovuğundaki kurtçuğa ulaşmak isteyen karganın uyguladığı akıl almaz taktik bu kadarına da pes dedirtti.

Zeki olmalarıyla nam salan kargalarla ilgili daha önce birçok çarpıcı video yayınlandı. Yayınlanan bu videolar kargaların ne kadar zeki olduğu konusunda geniş kitleleri ikna etmeye yetti de artı bile...

OLAYI BAŞKA BİR BOYUTA TAŞIYAN VİDEO

Ancak sosyal medyada yiyecek arayışında olan bir karganın ağaç kovuğundaki kurtçuğu çıkartmak için yaptıkları olayı başka bir boyuta taşıdı. Gagasıyla tuttuğu ağaç parçasını kurtçuğun olduğu deliğe sokan karga, bir süre sonra amacına ulaşarak ağaç parçasını kurtçuğa batırıp onu sığındığı delikten çıkarmayı başardı. Sosyal medyada paylaşılan bu video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Videoyu izleyenler karganın zekasına övgüler dizdi.

BÜTÜN KARGA TÜRLERİ BU KADAR ZEKİ DEĞİL

Kargalar; kuzgun ve saksağan gibi farklı türlerin de dahil olduğu Corvus cinsine dahil olup, kargagiller (Corvidae) familyasındandır. Bu familyada yaklaşık 120 farklı tür bulunur. Kargalar ve kuzgunlar bu familyanın en zeki türleridir. Kargaların ve kuzgunların beyinleri vücut büyüklüğüne göre kıyaslanınca diğer kuşlara göre daha büyüktür. Biyologlara göre kargaların zeka seviyesi, 7 yaşında bir çocuğunkine eşittir.

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Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kargalar gerçekten sanıldığı kadar zeki hayvanlar mı? Yayınlanan son video tartışmaları sona erdirecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kargalar gerçekten sanıldığı kadar zeki hayvanlar mı? Yayınlanan son video tartışmaları sona erdirecek - Son Dakika
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