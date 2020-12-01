Kargalar gökyüzünde güzel görüntü oluşturdu - Son Dakika

Hayrabolu ilçesinde binlerce karga gökyüzünde ahenk içinde uçtu.
İlçe merkezine sabah saatlerinde gelen kargalar, gökyüzünde dakikalarca yaptıkları hareketlerle görenlerin ilgisini çekti.
Vatandaşlar, gökyüzünde süzülen kargaların farklı bir güzellik oluşturduğunu, kuşların bu hareketleri zaman yaptıklarını ifade ettiler.
Bazı vatandaşlar kargaların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
- Kaynak: AA
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