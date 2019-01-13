Kargalardan Görsel Şölen - Sivas
1 saat önce
Sivas'ta çok sayıda karganın gökyüzünde ahenkle uçması vatandaşların ilgisini çekti.
Sivas
'ta çok sayıda karganın gökyüzünde ahenkle uçması vatandaşların ilgisini çekti.
Kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe
Mesire Alanı üzerinde çok sayıda karganın uyum halinde uçması izleyenleri büyüledi.
Sürüler halinde şekilden şekle giren kuşların birbirleriyle dans edercesine süzülmeleri ilginç görüntüler oluşturdu. Kargaların görsel şöleni, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Kuşların dakikalarca süren etkileyici gösterisini izleyenlerden bazıları bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:08 Kaynak: AA
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