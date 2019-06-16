Kargaları itfaiye ekibi kurtardı
2 saat önce
Bingöl'de İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna sıkışan kargaları kurtardı.
Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:11 Kaynak: İHA
'de İtfaiye
ekipleri havalandırma boşluğuna sıkışan kargaları kurtardı.
Alınan bilgiye göre, merkez İçmeler
TOKİ ve Kültür Mahallesi
'nde havalandırma boşluğuna sıkışan kargaları görenler Bingöl Belediyesi
İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Olay yerine giden ekipler, her İki kargayı da kurtardı.
Ekipler, kargalara su verdikten sonra onları tekrar doğaya saldı. - BİNGÖL
Yıldırım düşmesi sonucu bir ev yanarak kül oldu
Gazeteci Nevzat Bingöl'den Selahattin Demirtaş iddiası: Salı günü tahliye edilebilir
THY uçağında korku dolu anlar! Oksijen tüpüyle kokpite saldırdı
Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı