Son Dakika Haberleri: Kargaları itfaiye ekibi kurtardı
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Kargaları itfaiye ekibi kurtardı

2 saat önce

Bingöl'de İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna sıkışan kargaları kurtardı.

Kargaları itfaiye ekibi kurtardı, System.String[]
Bingöl'de İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna sıkışan kargaları kurtardı.

Alınan bilgiye göre, merkez İçmeler TOKİ ve Kültür Mahallesi'nde havalandırma boşluğuna sıkışan kargaları görenler Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Olay yerine giden ekipler, her İki kargayı da kurtardı.

Ekipler, kargalara su verdikten sonra onları tekrar doğaya saldı. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:11 Kaynak: İHA
İçmeler, Kültür Mahallesi, Bingöl, İtfaiye, Güncel
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