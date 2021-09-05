Kargaları korkutmak için av tüfeğiyle havaya ateş açtı! Yaşlı adam, yanlışlıkla balkondaki komşusunu vurdu - Son Dakika

Meram ilçesi Yeni Şehir Mahallesi Saime Sokak üzerindeki 2 katlı bir binanın birinci katında 70 yaşındaki Halim G., üzüm bağına gelen kargaları kovalamak için av tüfeğiyle ateş açtı. Bu sırada yaşlı adamın komşusu 2 çocuk annesi Gülizar Y., evinin balkonunda kurutmalık biber astığı sırada saçmaların isabet etmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Gülizar Y.'nin oğlu 13 yaşındaki Ali Y., durumu aile büyükleriyle birlikte 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gülizar Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis tarafından gözaltına alınan Halim G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"KARGALARA ATEŞ EDERKEN SAÇMALAR ANNEME GELDİ"

Olay sırasında annesinin yanında olan Ali Y., "Annem şu köşede duruyordu, biberleri falan asıyordu. Diğer kişi de bahçesindeydi. Oraya karga gelmiş, kargaya ateş ederken saçmalar annemin üstüne yağmış. Ben kapının yanındaydım. Görünce hemen yanına gittim. Kafasından kan akmaya başladı. Babamları çağırdım. Daha önce de birkaç defa atmıştı, duymuştuk biz. Hep kargalara atıyordu" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.