Dedektif karga İstanbul'da! Attığı kesik parmaklar korkunç cinayeti ortaya çıkardı - Son Dakika
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Dedektif karga İstanbul'da! Attığı kesik parmaklar korkunç cinayeti ortaya çıkardı

22.06.2023 10:49

İstanbul Eyüpsultan'da bir benzin istasyonunun güvenlik görevlisinin önüne bir serçe parmak bir de baş parmak düştü. Yapılan incelemede o parmakların bir insana ait olduğu tespit edildi. İddiaya göre baş ve serçe parmağı yere atan kargalardı. Polis cinayet soruşturması başlattı. Kamera kayıtlarını mercek altına alan ekipler şimdi hem o vahşetin hem de delil toplayan dedektif kuşların izini sürüyor.

Dünyanın en zeki kuşlarından biri olan kargaların bu kez dedektiflik özelliği ortaya çıktı. İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan sıra dışı olayda, bir benzin istasyonunun güvenlik görevlisinin önüne bir serçe parmak bir de baş parmak düştü. Yapılan incelemede o parmakların bir insana ait olduğu tespit edildi.

PARMAKLARI YERE ATAN KARGALARDI

Ama asıl sürpriz sonradan ortaya çıktı. Olay soruşturulurken çok ilginç bilgiler de elde edildi. İddiaya göre baş ve serçe parmağı yere atan kargalardı. Ve bir iddiaya göre o kargalar besin olarak buldukları o parmakları yiyemeyince yere atmıştı. Polis cinayet soruşturması başlattı.

İstanbul'da sıra dışı olay! Kargaların attığı kesik parmaklar korkunç cinayeti ortaya çıkardı

KAMERA KAYITLARI MERCEK ALTINA ALINDI

İlk bulgulara göre baş parmak bir ayağa, serçe parmaksa bir ele aitti. Show Haber'e göre parmaklar Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, gelecek sonuca göre kargaların yardımıyla polisler bir cinayeti aydınlatmış olacak. Kamera kayıtlarını mercek altına alan ekipler şimdi hem o vahşetin hem de delil toplayan dedektif kuşların izini sürüyor.

YORUMLAR (2)
  • Oktay KUŞÇU: Şimdi karga sorgu odasına alındıktan sonra hapse girer sonra mahkeme kargaya yurt dışına çıkma yasaklı tahliye kararı verir senaryo hazır :) Cevap Yaz 37 14 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Besle kargayı Cevap Yaz 8 14 Yayından Kaldır
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Eyüpsultan, İstanbul, Karga, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dedektif karga İstanbul'da! Attığı kesik parmaklar korkunç cinayeti ortaya çıkardı - Son Dakika
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