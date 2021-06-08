Kargaların saldırısına uğrayan martıyı vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

Kargaların saldırısına uğrayan martıyı vatandaşlar kurtardı

SİNOP - Sinop'ta sahilde kargaların saldırısına uğrayan martıyı vatandaşlar kurtardı. Bitkin halde kurtarılan yaralı martı Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi. Tedavisinin ardından martı, doğaya bırakılacak.

Sinop merkeze bağlı Ordu köyü Denizler mevkiinde sahile gezintiye çıkan Nedim Özdemir ve ailesi deniz kenarında hareketsiz yatan bir martı olduğunu ve kargaların martıyı çekiştirdiğini gördü. Yaralı martıyı karganın saldırısından kurtaran Özdemir ailesi martıyı alarak evinin bahçesine getirdi. Özdemir ailesi yaralı martının aç olduğunu düşünerek ekmek ve ördek yumurtası yedirdi. Özdemir ailesinin bahçede beslediği kediler ise bitkin halde duran martıyı görünce yanına gelerek diğer kuşların saldırısına karşı martıya kalkan oldu. Martıyı besleyerek bir müddet takip eden Özdemir ailesi daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nü arayarak durumu bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından teslim alınarak tedaviye alınan martı, daha sonra doğal ortamına bırakılacak.

Martıyı karga saldırısından kurtaran Nedim Özdemir yaptığı açıklamada, "Ben sabah eşim ve kızımla birlikte sahilde yürüyüşe çıkmıştım. Denizin hemen kıyısında bir martının hareketsiz yattığını ve kargaların martıyı çekiştirdiğini gördüm. Hemen yanına giderek martıyı kurtardım ve kıyıya çıkardım ağzında bir şey olup olmadığını kontrol ettim uçamıyordu. Etrafında kuşlar kargalar dolanıyordu. Aldım eve getirdim bir şeyler yedirdim ama martının durumunda bir iyileşme olmadı bende Milli Parklar Müdürlüğü'nü arayarak durumu anlattım sağ olsunlar gelip martıyı teslim aldılar inşallah düzelir" dedi.