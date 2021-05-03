Kargaların saldırısına uğrayan Şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Iğdır'da kargaların saldırısına uğrayan Arı Şahin'i duyarlı bir vatandaş tarafından koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da kargaların saldırısına uğrayan Arı Şahin'i Doğasever Birsen Çakmak'ın bahçesine sığındı. Kargaların saldırısından kaçarak Çakmak'ın bahçesine sığınan Arı Şahini (Pernis apivorus) ekipler tarafından teslim alındı. Görevliler tarafından teslim alınan Arı Şahin'i, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Arı Şahin'in besleme ve bakımı yapılarak tekrar doğal ortamına salındığı öğrenildi. - IĞDIR