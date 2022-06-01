Kargaların saldırısında yaralanan İshak kuşu tedaviye alındı - Son Dakika
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Kargaların saldırısında yaralanan İshak kuşu tedaviye alındı

01.06.2022 15:33
Kargaların saldırısında yaralanan İshak kuşu tedaviye alındı

TUNCEL"de kargaların saldırısında yaralanan İshak kuşu, tedaviye alındı.

TUNCEL"de kargaların saldırısında yaralanan İshak kuşu, tedaviye alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli askerler, kargaların saldırdığı kuşu fark etti. Kuşu yerden alan ekipler, durumu DKMP Tunceli Şubesi görevlilerine bildirdi. Görevlilerce teslim alınan yaralı kuşun yapılan ilk incelemede bilimsel adı 'Otus Scops' olan İshak kuşu olduğu belirlendi.Tedaviye alınan İshak kuşunun tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.


Kargaların saldırısında yaralanan İshak kuşu tedaviye alındı
Kargaların saldırısında yaralanan İshak kuşu tedaviye alındı
Kargaların saldırısında yaralanan İshak kuşu tedaviye alındı
Kargaların saldırısında yaralanan İshak kuşu tedaviye alındı
Kargaların saldırısında yaralanan İshak kuşu tedaviye alındı
Kargaların saldırısında yaralanan İshak kuşu tedaviye alındı
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kargaların saldırısında yaralanan İshak kuşu tedaviye alındı - Son Dakika


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