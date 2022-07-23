Belek turizm merkezinde yaşanan olayda turistlerin bulunduğu masaya gelen karga, bir kadının çantasındaki 100 euroyu gagasıyla aldı. Daha sonra kaçmak üzereyken, para sahibi son anda karganın ağzından parayı almayı başardı. O anları cep telefonu ile kaydeden otel müşterileri, ilk anda karganın yaptığı davranış karşısında şaşkınlık yaşasalar da olayı gülümseyerek karşıladılar.

Antalya'da 1 milyon 750 bin TL değerinde 8 bin 713 adet kaçak parfüm ele geçirildi

Kaynak: İHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karganın çantadan euro hırsızlığı gülümsetti - Son Dakika

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