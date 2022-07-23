Karganın çantadan euroyu kapması kamerada - Son Dakika
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Karganın çantadan euroyu kapması kamerada

23.07.2022 19:37
Karganın çantadan euroyu kapması kamerada

ANTALYA'da bir otelin sahilinde, turistin ağzı açık olan çantasından karganın euro alması cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANTALYA'da bir otelin sahilinde, turistin ağzı açık olan çantasından karganın euro alması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde yaşanan olayda, bir otelin sahilinde yüzmeye gelen turistlerin olduğu masaya konan karga, ağzı açık çantandan 100 euroyu gagasıyla aldı. Bu esnada çantanın sahibi olduğu değerlendirilen turist kadın, kaçmak üzere olan karganın ağzından parayı almayı başardı. Yaşanan bu olay otele gelen başka bir misafir tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa süre şaşkınlık yaşayan otelin konukları olayın ardından karganın euro merakını gülerek karşıladı.


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Karganın çantadan euro hırsızlığı gülümsetti Karganın çantadan euro hırsızlığı gülümsetti Altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti Altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karganın çantadan euroyu kapması kamerada - Son Dakika

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