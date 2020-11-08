Karganın çay bahçesinde parayı alıp uçma anı kamerada - Son Dakika

YALOVA'da deniz kenarında bir çay bahçesinde oturan 3 kişinin yanına gelen karga, verilen simitten yedikten sonra bir kişinin uzattığı parayı alarak, uçtu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yalova'da 3 kişilik bir arkadaş grubu deniz kenarındaki çay bahçesinde oturdu. Bu sırada bir karga, bu kişilerden birinin omzuna kondu. Karga, ilk olarak kendisine verilen simitten yedi. Daha sonra masadaki bir kişi esprili yaklaşımla kargaya 10 TL uzattı. Parayı ağzına alan karga, yan masaya uçtuğu sırada parayı düşürdü. Daha sonra tekrar kendisine para veren kişinin koluna konan karga, parayı alarak, uçtu. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.