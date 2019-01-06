Son Dakika Haberleri: Karganın Cevizle İmtihanı Kamerada

Karganın Cevizle İmtihanı Kamerada

1 saat önce

Karganın cevizle imtihanı kamerada Acıkan karga ceviz tanesini kırmak için her yolu denedi Ceviz kabuğunu açmak için her yolu deneyen karga kameralara yansıdıİSTANBUL - İstanbul'da karnı acıkan bir karga çevrede bulduğu ceviz tanesini kırıp yiyebilmek için her yolu denedi.

Karganın cevizle imtihanı kamerada
Acıkan karga ceviz tanesini kırmak için her yolu denedi
Ceviz kabuğunu açmak için her yolu deneyen karga kameralara yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'da karnı acıkan bir karga çevrede bulduğu ceviz tanesini kırıp yiyebilmek için her yolu denedi. Zaman zaman çevredeki diğer kuşlardan da korumaya çalıştığı ceviz tanesini gagalayarak açıp karnını doyuran karganın tüm mücadelesi kameralara yansıdı.
İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesinden etkilenen hayvanlar yiyecek bulmak için adeta yarışır hale geldi. İstanbul Fatih'te çekilen görüntülerde karnı acıkan haylaz karga bir ağaç altında bulduğu ceviz tanesini gagasına sıkıştırarak kendince güvenli olduğunu düşündüğü bir alana getirdi. Gagalayarak kırmaya çalıştığı ceviz kabuğu haylaz kargaya zor anlar yaşattı. Karnı acıkan karga, zaman zaman ceviz tanesini alıp yer değiştirip kırmayı denedi, zaman zaman da ceviz tanesini diğer kuş türlerinden saklamaya çalıştı. Karganın ceviz tanesini sürükleyerek su birikintisine de düşürdüğü oldu. Uzun uğraşlar sonucu gaga darbeleriyle ceviz kabuğunu kıran karga ceviz içini afiyetle yiyerek mutlu sona ulaştı. Karganın yaşadığı tüm bu mücadele ise kameralara yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:22 Kaynak: İHA

İstanbul, Genel
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