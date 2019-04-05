Karganın Çiğ Köfte Sevgisi
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir karga esnafın gözdesi oldu.
Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde bir karga esnafın gözdesi oldu. Çiğ köfte sevgisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken kargayı esnaf kendi elleriyle besliyor.
Çerkezköy Atatürk Caddesi
üzerinde bulunan bir çiğ köfteci dükkanının adeta müdavimi olan karga çevre esnafının ve vatandaşların da dikkatini çekiyor. İnsana alışık olan karga, çiğ köfteyi çok seviyor. Çiğ köftecinin çalışanları ise kargayı her gün elleriyle besliyor. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:45 Kaynak: İHA
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