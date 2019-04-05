Son Dakika Haberleri: Karganın Çiğ Köfte Sevgisi

Karganın Çiğ Köfte Sevgisi

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir karga esnafın gözdesi oldu.

Karganın Çiğ Köfte Sevgisi, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir karga esnafın gözdesi oldu. Çiğ köfte sevgisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken kargayı esnaf kendi elleriyle besliyor.

Çerkezköy Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir çiğ köfteci dükkanının adeta müdavimi olan karga çevre esnafının ve vatandaşların da dikkatini çekiyor. İnsana alışık olan karga, çiğ köfteyi çok seviyor. Çiğ köftecinin çalışanları ise kargayı her gün elleriyle besliyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:45 Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, Tekirdağ, Çerkezköy, Güncel
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