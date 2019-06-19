Karganın çorba ziyafeti kamerada
1 saat önce
Fatih'te çorba dağıtımı esnasında bir vatandaşın beton bariyerin üzerine koyduğu çorbayı fark ederek içmeye çalışan karga kameralara yansıdı.
Fatih
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:35 Kaynak: İHA
'te çorba dağıtımı esnasında bir vatandaşın beton bariyerin üzerine koyduğu çorbayı fark ederek içmeye çalışan karga kameralara yansıdı. Karganın o anları renkli görüntüler oluşturdu.
Fatih'te çorba dağıtımı esnasında bir karga, vatandaşın yolda bulunan beton bariyere koyduğu çorbayı fark etti. Karga, bardakta bulunan çorbayı içmek için başına geçti ancak bir yudum aldıktan sonra çorbanın sıcaklığından yanmış olacak ki uzaklaştı. Daha sonrasında vatandaşın bardakta bulunan çorbayı yere indirmesiyle birlikte karga tekrar başına gelerek bu sefer bardağı devirdi. Çorba keyfini yerde sürdüren karga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
(Tunacan Atalay/İHA)
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