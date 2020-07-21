Karganın direğe takılan Türk bayrağına müdahalesi dikkati çekti - Son Dakika

Müfrezedeki bir itfaiye erinin cep telefonuyla kaydettiği görüntüye, direğin tepesinde bir karganın gagalayarak bayrağa müdahalesi yansıdı.

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde bir karganın, ucu yanındaki direğe takılan Türk bayrağına müdahalesi dikkati çekti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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