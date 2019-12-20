Karganın drone merakı renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karganın drone merakı renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Karganın drone merakı renkli görüntülere sahne oldu

6 saat önce

Kadıköy'de meraklı karganın dakikalarca drone incelediği görüntüler gülümsetti .

Kadıköy'de meraklı karganın dakikalarca drone incelediği görüntüler gülümsetti . Karganın drone izlemesi renkli anlara sahne oldu.

Kadıköy'de yerde drone gören bir karga yanına yaklaştı. Meraklı karga droneyi uzun süre inceledi. Bu sırada yanına yaklaşan insanlardan kaçmayarak drone incelemesine devam eden karga renkli görüntüler oluşturdu. Meraklı karga droneyi üstüne çıkarak inceledi önce.Zaman zaman drone kumandasını ve pervanelerini gagalamayı da ihmal etmedi. Drone inceleyen karganın insanlardan kaçmaması da dikkat çekti.

(Mustafa Biçer/İHA)

Karganın drone merakı renkli görüntülere sahne oldu

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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